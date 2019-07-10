Monatik провел концерт в Одессе во время сильного шторма

Monatik спел детям после взрыва на сцене / Пресс-служба

Певец Monatik во время своего выступления 9 июля, ради которого его пригласили в Одессе показал себя не только прекрасным музыкантом, но хорошим человеком.

Во время его выступления пошел дождь, и дабы избежать сильной порчи аппаратуры, певец переместился в помещение, где с удовольствием доиграл все песни.

В зале он пел под рояли и гитару - получилось очень аккустично мелодично.

Кроме того, еще раз было доказано, что он выступает без "фанеры".

"Когда во время выступления грянул ливень и залило всю технику, но по близости нашёлся рояль. Благодарен прекрасным людям, которым и дождь не помеха и у рояля все громко, ритмично и с душой", - написал он и опубликовал видео.

Monatik / скриншот

Первый же комментарий был от Маши Ефросининой, которая также посетила его выступление.

Маша Ефросинина / скриншот

"Это был лучший твой концерт для меня лично! Я была в онемении от того, как ты пел для детворы акапельно! Браво", - написала она.

На фанатских видео видно, что после того, как дождь усилился, группа на время остановилась, чтобы пере нестись в помещение. Это очень круто, ведь большинство исполнителей называют подобные случаи форс-мажорами, и прекращают выступление. Monatik же с командой отыграли до конца.

"Я видел своими глазами, как другие музыканты отрабатывают частные концерты "на от**бись" - за все деньги пара песен без души. И видел как при первых тучках музыканты снимались со сцены - "форс-мажор, выступление не может продолжаться"...Вчера во время концерта Монатика пошёл ливень. Много зрителей у сцены, которую заливает дождем. А он продолжал. Это круто. Понимая, что это становится не безопастным (электричество), МОНАТИК предлагает продолжить в доме. Там, конечно, нет ни микрофонов, ни оборудования. Я один раз оказался в такой ситуации и, честно, не знал, что делать без работящего микрофона)))", - пишут зрители его концерта.

Ранее Monatik выступил на сцене Голоса Дети 5 со своей подопечной Данелией Тулешовой.