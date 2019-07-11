Завравшийся Алибасов с позором сбежал от полиграфа

11 июля 2019, 17:03

Согласившийся пройти полиграф Бари Алибасов сделал себе только хуже, потому что аппарат подтвердил, что он врет о болезни.

Бари Алибасов
Бари Алибасов провалил полиграф/ скриншот

Известный продюсер Бари Алибасов, недавно получивший ожог 4 степени, таки пришел на полиграф в студию Первого канала. 

На шоу пришел сын Алибасова Бари, который в ходе общения со специалистами сам подтвердил, что запустил "утку" с отравлением.

А вот Алибасов-старший заверил, что не помнит, в какой больнице лежал, впрочем, как и название жидкости, которую выпил.

Хирург, профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов назвал произошедшее пиаром.

"Он ни одного часа в коме не был... Он просто был под обезболивающим, седативными препаратами. Какая кома, господа?", - заявил медик.

Он также разоблачил наглую ложь Алибасовых про ожог 4 степени. 

"Если бы был ожог 4-й степени, мы бы с вами вот так не сидели. Таких как вы я сотню лечил в свое время, с ожогами и не только. Ожог 3-й или 4-й степени - это пищевод умер. У вас, Бари, пищевод нормального человека", - завил он.

Бари Алибасов на это парировал: "У меня нет пищевода. Я уже четыре недели не ем ничего вообще".

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Меж тем проверка на полиграфе показала, что у музыканта не было потери памяти. Более того, он намеренно выпил ядовитую жидкость.

"На самом деле, Бари Каримович намеренно несколько пригубил это вещество и тут же сплюнул. Оно почти не попало в пищевод. Вот и вся правда", - пояснил полиграфолог.

Когда продюсеру задали главный вопрос - а было ли отравление, - он ответил: "Было ужасное отравление, я думал, вообще навсегда покончил с жизнью". А тем, кто ему не верит, основатель группы "На-На" дал совет: "Всем, кто сидит в зале и не верит мне, я рекомендую прийти домой и выпить стаканчик КРОТа".

После этого Шепелев показал переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, в которой они договорились положить Алибасова с мозгом или желудком в больницу.

От этого Алибасов скинул полиграф, попросил воды и засобирался домой, подтверждая еще раз свое вранье.

Дело Бари Алибасова: разоблачение - На самом деле - 10.07.2019 смотреть онлайн:

Ранее Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале из-за детектора лжи.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Ранее появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.

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