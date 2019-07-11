В Киев приезжает знаменитый канадский музыкант

Джаз в Киеве / bodo

15 июля канадский музыкант Пол Кристофер выступит с концертом в столичном Caribbean Club Concert Hall в рамках серии концертов Live Jazz Monday.

Вместе с группой Пол исполнит авторские композиции в стиле фанк, латино и ритм-энд-блюз, а также композиции легендарных Al Jarreau, Stevie Wonder, Joe Jackson, George Gershwin, Toots Thielemans и Antonio Carlos Jobim.

Пол Кристофер - канадский вокалист и барабанщик. За время своей творческой деятельности музыкант несколько раз собирал собственные группы, а также сотрудничал в качестве вокалиста с известной канадской джаз-фьюжн группой The Code. Работу Пола отметили такие знаменитости, как музыкант Эдди Шварц (автор хита Hit Me With Your Best Shot) и музыкальный продюсер Фрэнк Дэвис.

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Он не раз попадал на полосы американских и канадских газет, и отзывы о Поле были исключительны позитивны - благодаря его чуткому слуху и музыкальным талантам.

Последние 15 лет Пол выступает на круизных лайнерах компаний Holland America Line, Princess Cruises и Norwegian Cruise Line, а 8 лет назад присоединился к Cunard’s 3 Queens в качестве джазового певца для Queens Room Orchestra.

Paul Christopher' Quartet-at смотреть онлайн:

Напомним, 18 июля в Киеве с концертом выступит Залата Огневич.