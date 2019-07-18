Российская ведущая засветилась в Киеве после незаконного посещения Крыма

Дана Борисова приехала в Киев / Instagram

Скандальная телеведущая Дана Борисова, которая активно поддерживала аннексию Крыма, приехала в Украину. Она приняла участие в телепроекте, а в перерыве между съемками устроила прогулку по столице.

В своем Instagram она похвасталась снимками из Лавры, с Майдана и других примечательных мест, и поиздевалась над украинцами.

Известная российская пропагандистка, которая откровенно поддерживает агрессивную политику Кремля, побывала и на Майдане Независимости, и в Киево-Печерской Лавре. Дана Борисова погуляла по улицам столицы в сопровождении своих сторонников, которые и организовали для нее прогулку.

"Безумно рада снова оказаться на Майдане Незалежнocтi ( побывать возле Монумента Независимости ) в прекрасном Киеве. В своё время жила в этом городе 3 месяца, снималась в культовой "Зiрка+Зiрка" и "Блондинки в Загоне", где вообще была ведущей этого популярного юмористического шоу. На этот раз приехала на сьемки для Пятницы,подробности съёмок просили не разглашать. В новом сезоне реалити Пацанки4 будет жарко. Спасибо дорогому киевскому другу Денису Кновалову за чудесное общение, и поход в самый Модный и закрытый киевский ресторан", - написала она.

Кроме того, в другом посте она откровенно поиздевалась над украинцами и украинскими звездами.

"И ещё вдогонку пара фоток из прекрасного Киева.Послезавтра после съёмок собираюсь со своими друзьями, украинскими артистами, с которыми в своё время нехило тусили. Ещё В ТОЙ ЖИЗНИ, с горилкой и салом. Виталий Козловский, Не ангелы,надеюсь всех увидеть. Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды,в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно", - написала она.

также россиянка, которая публично называла Крым Российским цинично заявила, что ОНИ "за мир и дружбу", и позвала в Украину своих друзей-россиян.

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