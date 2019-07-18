В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали Инну Чурикову

Чурикова упала со сцены / Фото: Театр Наций

В Москве в институт им. Склифосовсого госпитализирована известная советская и российская актриса Инна Чурикова.

Как сообщает телеграм-канал Mash, артистка упала со сцены во время спектакля в московском театре Русская песня.

Уточняется, что у Чуриковой возможен перелом. По одной из версий, она оступилась в темноте.

Очевидцы произошедшего сообщили, что упала актриса из-за плохого самочувствия, якобы у нее закружилась голова, она потеряла равновесие и упала вниз.

"Она играла в спектакле, и почти в самом его конце при темной сцене упала, и сейчас врачи, на эту минуту считают, что у нее ушибы. Сейчас ее визит в Склифосовского и там после рентгена будет понятно, что с ней", – цитирует Интерфакс директора театра Ленком Марка Варшавера.

Напомним, актер Юрий Кузнецов был экстренно госпитализирован в больницу в Санкт-Петербурге, и уже перенес операцию.