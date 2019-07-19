Инна Чурикова в реанимации: появились новые подробности состояния актрисы

Инна Чурикова перенесла операцию / GLOBAL LOOK PRESS

Инна Чурикова уже перенесла сложную для ее возраста операцию после госпитализации в больницу Скливасовского.

По данным источника, у актрисы диагностирован перелом ребер с левой стороны, сообщает телеканал 360.

Чурикова сейчас находится в реанимации после сложной операции и ее состояние остается тяжелым. Вчера, 18 июля, врачи разрешили посетить ее мужу и сыну.

В пятницу 19 июля она находится в хирургической реанимации, и на утро ее температура была 36,8.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой театра имени Ленинского комсомола в Москве (Ленком").

В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме Тучи над Борском. В 1984-м получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля в категории Лучшая женская роль за фильм Военно-полевой роман. Наиболее известные ее роли в кино и на телевидении: Морозко, Тот самый Мюнхгаузен, Идиот, В круге первом и Ширли-мырли.

В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.

Напомним, 75-летняя Инна Чурикова была доставлена в больницу Склифасовского после того, как упала со сцены во время спектакля в театре Русская песня.