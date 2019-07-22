"Стеснение пропало": Вера Брежнева в микробикини взбудоражила сеть точеной фигурой

Вера Брежнева похвасталась точеной фигурой / instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева вызвала жаркие споры в сети из-за своего фото в микробикини.

Певица на своей странице в Instagram показала снимок с отдыха. Артистка в черном бикини решила взобраться на столп забора, и продемонстрировала точеную талию и стройные ножки.

"Стеснение пропало, градус повышен", - процитировала строки Брежнева из песни Филиппа Киркорова.

Подписчики признались, что фото красивое, но их смущает поза – мол, можно было выглядеть и поэлегантнее.

"Место красивое, фигура красивая, но как-то пошловато что ли", "Позорище! С каждым днем разочарование растет", "Вы мне всегда нравились. Такая раскованная и элегантная… но это фото вообще не про леди", "Полная безвкусица русской бабы", "безупречно красива! Великолепна! А другие толстухи просто завидуют, так держать!", - писали юзеры.

Вера Брежнева похвасталась формами на отдыхе / instagram.com/ververa

Напомним, Вера Брежнева без белья взбудоражила фантазию.

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