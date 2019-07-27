У Влада Ямы случилась трагедия в семье

Влад Яма / Instagram

Танцор Влад Яма сообщил свои поклонникам печальную новость - умерла его бабушка.

Об этом он поделился в Instagram, и получил поддержку от своих поклонников.

"Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой!". Других подробностей трагедии он не сообщил.

Владу пишут соболезнования: "Влад, соболезнования", Царствие Небесное бабуличке, пусть земля ей будет пухом", "Светлая память! Царствие невесное!", "Мои соболезнования".

Влад Яма очень любит своих родных, и трепетно к ним относится. В его соцсетях очень много фото не только с работы или с женой, но и с родителями, и с бабшкой. Например, последнее фото с бабушкой он показывал только 6 июня.

Присоединяемся и выражаем соболезнования Владу Яме в его потере.