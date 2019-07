Танці з зірками 2019 Украина - все участники нового сезона

Танці з зірками 2019: участники и их биографии / скриншот

Новый сезон шоу Танцы со звездами 2019 выходит на экраны 25 августа, и уже известны имена судей, а также первых участников шоу - успешно принявших участие в танціззіркамиchallenge.

В новом сезоне Monatik передал свое судейское кресло Франциско Гомесу - постановщику номеров для "X-Factor", "So You Think You Can Dance", "The Voice" и "America's Got Talent", а Влад Яма и Екатерина Кухар уже традиционно подтвердили свое участи в шоу.

Первые участники Танцев со звездами в 2019 году были избраны дискоболом, и ними стали звезда Дизель шоу Вика Булитко, актер и телеведущий 1+1 Владимир Остапчук, и актер Михаил Кукуюк.

Они бросили вызов Надежде Матвеевой, Людмиле Барбир и Потапу.

Танці з зірками 2019: первые участники шоу:

Ведущая программы Все буде добре на СТБ Надежда Матвеева уже подтвердила свое участие в шоу, и передала эстафету актеру Алексею Яровенку, который сыграл одну из главных ролей в сериале Крепосная вместе с Ксенией Мишиной.

Знаменитый продюсер Потап и ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир пока думают.

Надежда Матвеева приняла танціззіркамиchallenge:

Биографии участников Танцы со звездами 2019

Танці з зірками 2019: Вика Булитко / Instagram

Виктория родилась 25 января в Запорожье. Закончила театральное отделение Запорожского национального университета по специальности "Актриса театра и кино". С 2015 года Виктория является актрисой проектов Дизель Студио, смешит людей и дарит хорошее настроение людям.

В интервью актриса поделилась, что танцы со звездами – это настоящий вызов для нее, ведь она никогда не занималась профессионально танцами и очень переживает. На вопрос, почему Вика решилась принять участие в проекте, рассказывает трогательную историю.

"Помню, в детстве меня мама привела на гимнастику, и я постоянно плакала от болей во время упражнений на растяжку. Меня забрали оттуда после второго занятия. А вот в Дизель Шоу со мной произошла какая-то метаморфоза. Меня буквально уговорили продюсеры попробовать сделать один из самых сложных танцев – танго. И у меня получилось! Потом был народный танец. Потом с Сергеем Писаренко мы танцевали страстные па с невероятно сложными поддержками. Учитывая нашу с Сергеем разницу в росте, мне было невероятно страшно. Но овации Дворца Украина, а потом и в концертах туров по Украине, США и Канаде, убедили – у меня получается. И я стала немножечко верить в себя! Поэтому Танці з зірками — это настоящий вызов для меня. На проект я иду с закрытыми от страха глазами. Но чувствую огромную поддержку в виде моей Дизель-семьи и миллионов зрителей, поэтому не отступлюсь. Тренировки уже начались", - рассказала Вика.

В первую очередь Вика с тренерами работает над физической готовностью к проекту, улучшает растяжку и выносливость. А дальше уже перейдёт к изучению азов различных танцевальных стилей и направлений! Подробностями тренировок поделимся в следующих публикациях.

Она даже пошутила, что учитывая ее аматорские способности в танцах, папа в шутку предложил ей застраховать ноги.

Танці з зірками 2019: Владимир Остапчук / Instagram

Танці з зірками 2019: Михаил Кукуюк / kino-teatr.ru

Танці з зірками 2019: Надежда Матвеева / Instagram

