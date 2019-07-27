Шикарная модель Коко Роша выбрала аксессуар украинского бренда: фотофакт

Коко Роша выбирает украинское качество / Фото: Instagram/cocorocha

Известная канадская модель Коко Роша поделилась с подписчиками своего блога умилительной фотографией с отдыха на островах в Греции с детьми - 4-летней Айони и годовалым Ивером.

В Instagram манекенщица опубликовала снимок с морским пейзажем.

Коко Роша предстала перед камерой в платье с поясом и шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. Аксессуар прекрасно дополнил летний наряд знаменитой канадской модели, отметили и ее поклонники.

/ Фото: Instagram/cocorocha

/ Фото: Instagram/cocorocha

Следует отметить, что не впервые канадская модель появляется на публике в кепи от Руслана Багинского. Ранее она уже выходила с дочерью на прогулку и обе были в модных украинских аксессуарах.

/ Фото: Instagram/cocorocha

Напомним, девушка модельной внешности пообещала позировать обнаженной на Новом мосту в Днепре, если городские власти сумеют его отремонтировать до 14 сентября.