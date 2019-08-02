Муж Славы Каминской в полотенце продемонстрировал, что она потеряла

Эдгар Каминский / Instagram

После развода Эдгар Каминский стал совершенно свободным человеком, но доселе не публиковал в сети свои вызывающие фото.

Однако, так совпало, что после фотосессии Славы в Греции, Эдгар тоже вспомнил, что ему есть что показать.

"Белорусское утро", - написал Эдгар под фото, на котором позирует в полотенце.

Эдгар стоит на небольшом навесике, который можно было бы назвать мини-пристанью у болота или озерца рядом с домом. Кроме полотенца у пластического хирурга имеется веник, который, вероятно будет использован в бане. Мужчина продемонстрировал свою мускулатуру, из-за чего подписчики бегом сравнили его с мужчинами, с которыми недавно позировала Слава.

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Эдгар Каминский / Instagram

Судя по всему, Эгдар уехал с братом на выходные отдыхать - кроме фото в полотенечке, он показал в сторис громадного толстолобика, которого они, вероятно закупили на выходные, а также фото с братом.

Поклонники просто не смогли остаться в стороне и поспешили со своими комментариями: "Какие руки, Аполлон", "Эдгар Анатольевич, Ваш статус - "Свободен"?:)", "Ну все пошла жара теперь фотки с голым торсом )))".

Слава и Эдгар Каминские развелись 1 июля 2019. После этого они выдержали паузу, пока Слава не полетела в Грецию, где сначала устроила интригу с надутым животом, из-за чего СМИ решили, что она беременна, а потом завалила сеть горячими фото в бикини в том числе и с местными мужчинами.