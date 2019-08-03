Разведенная Слава Каминская показала свой цветочек в облегающем купальнике

Слава Каминская / Instagram

Певица НеАнгелов Слава Каминская поделилась новыми пикантными фото с Греции, заставив поклонников глотать слюнки.

Слава снялась на берегу моря в темном облегающим фигуру цельном купальнике, похваставшись своими своими достоинствами.

"После Миконоса , самое оно. Отличное место для отдыха с мелкими. Если че, то случайно тут оказались и ещё раз окажусь неслучайно", - пишет Слава.

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На снимке она демонстрирует свои стройные ножки и округлые формы, которые прекрасно подчеркнуты облегающим купальником.

Но девушка не только засветила грудь в глубоком декольте, но и татуировки, на руке - и цветочек на ноге.

Слава Каминская / Instagram

Поклонники решили, что она не жалеет фанатов, и заставляет мужчин давиться слюной, а также, что она точно самая лучшая красотка.

Ранее Слава Каминская оголилась и возбудила зрителей.