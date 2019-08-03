"Без слез не взглянешь": Ольгу Бузову подловили на неудачном фотошопе

Ольга Бузова нарвалась на критику из-за фотошопа / instagram.com/buzova86

Российская певица Оля Бузова снова попалась на улучшении своей фигуры с помощью приложений.

33-летняя артистка на своей странице в Instagram показала фото, сделанное в Питере. Бузова стоит на балконе в атласной пижаме цвета марсала, натянув ее повыше, чтобы черное кружево выгодно подчеркнуло полуоголенную попу певицы.

Однако, фанаты не оценили такие старания Оли, возмутившись ее однообразию и отсутствию фантазии.

Кроме того, поклонники указали на очевидный фотошоп – "перила сужаются, жопа увеличивается".

"Без слез не взглянешь", "Труба поплыла", "Лайк, если заметил фотошоп на трубе!", "Неудачный фотошоп жопы. Перила сужаются, жопа увеличивается", "Ну это же шорты… Зачем их так засовывать?", "Везде жопа. Другой позы не знаешь?", "Вечно жопа открытая", "Балкон реально поплыл... Фотожопила", - оставляли комментарии подписчики.

Ольга Бузова похвасталась пятой точкой / instagram/buzova86

Ранее Ольга Бузова в купальнике развлеклась в бассейне.