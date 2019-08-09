"Бл... не клюёт": Слава Каминская в неглиже взбудоражила сеть

Слава Каминская / Instegam

Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем Эдгаром, балует своих поклонников пикантными фото, которые щедро сдабривает остоумными комментариями.

Слава опубликовала в Instagram новое фото с Греции, на котором она позирует на фоне моря, и довольно оригинально ее подписала.

"Ловись рыбка :))) большая и маленькая", - написала она.

Девушка на фото лежит на шезлонге в зоне отдыха гостиницы в Греции в леопардовом купальнике отставив ножку на край ограждения, так что она свисает над краем.

Слава отлично подобрала позу, чтобы гармонично продемонстрировать обнаженные ножки и шикарный бюст, а юморной комментарий очень насмешил поклонников.

Слава Каминская / Instagram

"Бл.......не клюёт пока не чего!И правда маленькая на последнюю наживку , вообще не нужна((", "Маленькая для развода",

Ранее в сети появились пляжные фото бывшего мужа Ани Лорак с новой любовницей.