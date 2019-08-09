"Бл... не клюёт": Слава Каминская в неглиже взбудоражила сеть

Солистка НеАнгелов Слава Каминская поделилась горячими фото курорта.
Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем Эдгаром, балует своих поклонников пикантными фото, которые щедро сдабривает остоумными комментариями.
Слава опубликовала в Instagram новое фото с Греции, на котором она позирует на фоне моря, и довольно оригинально ее подписала.
"Ловись рыбка :))) большая и маленькая", - написала она.
Девушка на фото лежит на шезлонге в зоне отдыха гостиницы в Греции в леопардовом купальнике отставив ножку на край ограждения, так что она свисает над краем.
Слава отлично подобрала позу, чтобы гармонично продемонстрировать обнаженные ножки и шикарный бюст, а юморной комментарий очень насмешил поклонников.
"Бл.......не клюёт пока не чего!И правда маленькая на последнюю наживку , вообще не нужна((", "Маленькая для развода",
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