Бывший Лорак завел новую любовницу: горячие фото с отдыха парочки

Мурат Налчаджиоглу / EastNews

Мурат Налджиоглу официально представил общественности свою новую любовницу Самию Ахметову, с которой он отправился в Испанию на море.

О новой любовнице Мурата Telegram-каналу YOBAJUR сообщила ее знакомая.

"Моя подруга с не дружит! Когда увидела это фото впала в ступор, спросила у нее правда ли это муж (бывший муж Ани Лорак) она сказала да, что они уже год как вместе", - написала она телеграм-каналу в сообщения.

Кроме того таинственная знакомая Ахметовой слила каналу некоторые фото девушки, в том числе и с Муратом.

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Мурат Налчаджиоглу и Самия Ахметова / Instagram

Сейчас же Мурат делится впечатлениями о поездке в stories Instagram и публикует совместные фото с новой пассией на фоне живописных пейзажей Пальмы-де-Майорки.

"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", - подписал он один из снимков.

Ходят также слухи о том, что это она стала причиной разрыва Мурата и Каролины.

Мурат Налчаджиоглу и Самия Ахметова / telegram

Напомним, что после развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу, Ани Лорак завела себе любовника на 15 лет моложе.