"Трусы показали": Пугачева и Вайкуле потроллили блогеров

Алла Пугачева / mk.ru

Певица Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле записали ироничное видео, оператором которого как всегда был Максим Галкин.

Пугачева и Вайкуле продемонстрировали в ироничном тоне, как они познают социальные сети.

"ДамыСДюн попали в сети", - подписал видео Макс Галкин.

На ролике Пугачева общается с Вайкуле, на которую накинули какую-то сеть.

"Где я?", - спрашивает Лайма Вайкуле.

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"Как, где? Твоя мечта сбылась - ты в социальных сетях, детка", - отвечает ей Пугачева.

После этого Вайкуле кричит: "Ура-а-а-а! Или ко мне!", на что Пугачева отвечает "Ни за что, ни за что, ни за что!"

При этом Вайкуле нятягивает сетку также и на Пугачеву.

"Мы - ДамыСДюн. А те, кто нам подражают - ДамыБезДюн", - заявила Пугачева, ссылаясь на игру слов и звуков - последнее слово при быстром произношении звучит весьма неблагозвучно.

Подписчики по разному отреагировали на выходку Пугачевой и Вайкуле - были и те, кто с юмором воспринял шутку, но и те, кто не на шутку разозлился.

"Они бы еще трусы свои всем показали . Все мы когда ‐ то будем впадать в детство. Грустно . Макс не выставляй это . У тебя есть тонкий юмор и искненность. Зачем нам эта показуха? Ты с Аллой это как - то гармонично .....но это, что это? Зачем это? Кому это интересно? Пусть сами себе там с ума сходят потихоньку .", "Юмор какой-то маразматический, поэтому позволю себе реплику: "Зачем вам дюны, у вас уже свой песок сыпется"", "Почему так некоторых раздражает возраст этих дам, ведь возраст это неизбежно коснётся всех, и то что они позитивные и не превратились в скучных бабушек прекрасно", -пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева вызвала яростные споры, выложи в сеть новое фото в странном стиле.