Звезда Квартала в трусиках сверкнула стройными ножками

Актриса Женского квартала Элина Мбани поделилась своими пляжными фото с отдыха на море в Одессе.
Актриса Элина Мбани провела несколько дней в Одессе, где успела сделать серию достаточно горячих снимков в бикини.
Элина опубликовала пикантные снимки в бикини в своем Instagram.
"Бегать в парке каждое утро, прочитать 20 книг и наконец сделать генеральную уборку дома ... У всех нас грандиозные планы на летний отпуск))) Из этого списка, я сделала пока одно- Встретила рассвет на берегу моря (и не один раз, кстати )", - написала она под одним из снимков, на котором позирует в крошечном сарафане, демонстрируя длинные стройные ноги.
На другом фото она сидит в крошечном купальнике расставив и согнув ноги, показывая свои идеальные формы.
Снимок она подписала текстом песни Майли Сайрус Мамина дочка.
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