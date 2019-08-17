Звезда Квартала в трусиках сверкнула стройными ножками

Элина Мбани / Instagram

Актриса Элина Мбани провела несколько дней в Одессе, где успела сделать серию достаточно горячих снимков в бикини.

Элина опубликовала пикантные снимки в бикини в своем Instagram.

"Бегать в парке каждое утро, прочитать 20 книг и наконец сделать генеральную уборку дома ... У всех нас грандиозные планы на летний отпуск))) Из этого списка, я сделала пока одно- Встретила рассвет на берегу моря (и не один раз, кстати )", - написала она под одним из снимков, на котором позирует в крошечном сарафане, демонстрируя длинные стройные ноги.

На другом фото она сидит в крошечном купальнике расставив и согнув ноги, показывая свои идеальные формы.

Снимок она подписала текстом песни Майли Сайрус Мамина дочка.

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

Ранее Анна Седокова разделась на пикантном фото