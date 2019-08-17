Экс-ВИАгра полностью обнажилась в эротичной фотосессии

Санта Димопулос / Instagram

Украинская певица Санта Димопулос уже во второй раз готовится стать мамой. Девушка на 9 месяце отдыхает в Монако, и делиться интимными фото в разнообразных позах.

Санта отдыхает, гуляет и готовится к родам второго малыша. Недавно она устроила себе довольно откровенную фотосессию, и именно из нее выкладывает интимные фото в Instagram.

"Самое волшебное состояние", - прокомментировала Санта свое фото.

На снимке Санта Димопулос без одежды позирует повернувшись в полуоборота. Она сидит на коленях и на голову надела тюрбан. Рукоми она попыталась прикрыть шикарную грудь.

Голая Санта Димопулос / Instagram

Она вызвала неподдельный восторг у своих фанатов, которые поспешили выразить свои чувства в комментариях.

"Неземная, божественная красота! Жаль, что в нашем время было стыдно делать такие фото...", "Красивая", "Шикарно", "Волшебно", "Какая прекрасная женщина", "Какая вы прекрасная ", - пишут поклонники.

Напомним, что у артистки уже есть 10-летний сын Даниэль от ведущего Андрея Джеджулы.

Ранее Собчак смутила сеть фото, на котором всем показалось, что она голая.