Крепостная 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет

Крепостная 2 сезон: дата выхода / Instagram Екатерина Ковальчук

Новый 2 сезон Крепостной выходит 2 сентября на телеканале СТБ. Жизнь Екатерины Вербицкой не становится проще изо дня в день.

Крепостная Катя Вербитская, несмотря на благородное воспитание, остается в низшем социальном классе, и судьба ее бросает из огня да в полымя - во втором сезоне девушка оказывается даже в публичном доме.

В новом сезоне Екатерина должна будет пройти через массу жесточайших испытаний, спровоцированных помещиком Петром Червинским, который является ее владельцем, и одним из самых богатых в округе.

Крепостная 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Новый второй сезон Крепостной будет состоять из 24 серий, которые будут выходить по будням на СТБ.

В сериале играют Екатерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Анна Сагайдачная, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина, Марк Дробот, Ольга Сумская, Олеся Жураковская, Наталка Денисенко, Юлия Ауг, Слава Красовская и другие.

Ранее появилась дата выхода всех сериалов и шоу на Новом канале.