Квентин Тарантино станет папой в первый раз

Квентин Тарантино и Даниела Пик / instagram.com/danahareldesign/

Квентин Тарантино готовиться стать папой. Егожена Даниэла беременна первенцем

О беременности Даниелы пара сообщила изданию People вечером 21 августа.

"Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка", - говорится в сообщении издания.

Для израильской певицы Даниелы (36), как и для знаменитого режиссера Тарантино (56) это первый ребенок.

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Даниела Пик познакомилась с Тарантино на премьере его фильма Бесславные ублюдки в 2009 году. После продолжительных отношений 28 ноября 2018 года они поженились. Хотя ранее Тарантино негативно отзывался о возможном отцовстве, теперь он кардинально сменил точку зрения - 21 августа пара обьявила о беременности Даниелы, и стала готовиться к пополнению в семье.

Напомним, Квентин Тарантино допустил небольшой киноляп в новом фильме Однажны в Голливуде, который заметили только избранные эксперты 60-х и 70-х.

Ранее Шеннон Ли набросилась на Тарантино, который якобы показал ее отца Брюса Ли в неприглядном виде в фильме Однажды в Голливуде.