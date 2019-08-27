Руководитель Дизель Шоу перенес операцию

Егор Крутоголов / Facebook

Художественный руководитель Дизель шоу Егор Крутоголов признался, что травма, полученная в страшной аварии в 2018 году не прошла просто так - у него были порваны 4 связки, и он решил реабилитироваться без операции. Но так бывает, что сильные нагрузки могут вызвать рецидив.

Егор Крутоголов на своем Facebook признался, что не успел до конца восстановиться после травмы, когда из-за нагрузок вновь порвал те же связки, и вынужден был ложиться на операцию, чтобы восстановиться к первому выступлению.

"24 августа у нас состоялся концерт в Одессе, который стал для меня большим мотиватором. Дело в том, что после нашего трагического ДТП, в котором я порвал связки колена, я попытался реабилитироваться без оперативного вмешательства и мне почти это удалось, потому что из четырех порванных (и полностью и частично) связок, прижились 3, я почти начал ходить не хромая, но 2 не выдержали увеличивающихся нагрузок и вновь порвались. В июле меня прооперировали, где под спинальным наркозом мне пришили 2 связки, взяв импланты из другого колена. Более того, мне дали возможность наблюдать за ходом операции на экране, что дало мне очень необычный опыт, хоть я его и не заказывал)))", - рассказал Егорю

Он крайне эмоционально поблагодарил врачей из спортивной травматологии, которые занимались его травмой, им так быстро поставили на ноги.

"Я хочу поблагодарить моего милейшего доктора, заслуженного врача Украины, Михал Михалыча Ригана за профессионализм, или даже искусство, с которым он помогает людям. Коленный сустав, по словам врачей, - это высшая математика ортопедии и Михал Михалыч - самый настоящий профессор высшей математики. Хочу пожелать ему и его клинике, где работает классный, молодой, симпатичный коллектив, здоровья и процветания! Инна, Марьяна, Марина, Надя - спасибо большое за заботу и отношение!", - написал актер.

Егор Крутоголов и Виктория Булитко / Facebook

Егору придется проходить реабилитацию еще несколько месяцев, но на концерт в День Независимости он не просто вышел на своих двоих, а даже поставил личный рекорд по шагах в день.

"День Независимости стал для меня точкой обратного отсчёта и целью - я хотел выйти в этот важный день на сцену без костылей и мне это удалось - за 4 дня до концерта я их отбросил! В день концерта я поставил для себя личный рекорд - 11300 шагов и это для меня очень крутое достижение, я собой горжусь)))Теперь для меня этот праздник стал ещё более значительным, хоть и смешно сравнивать личную радость с национальной.Реабилитация будет проходить ещё несколько месяцев, но нам удалось продолжать съемки, отложив съемочный процесс лишь на 2 недели и не нарушить график производства студии, а вот за это отдельное спасибо Леше Бланарю и Наталье Каптан - вы тоже кудесники!В общем, работы ещё много, но я уверен, мы справимся и я станцую для наших зрителей вместе с победительницей проекта "Танці з зірками", Викторией Булитко!", - пообещал Крутоголов.

Напомним, что 20 октября 2018 автобус Дизель Шоу попал в смертельное ДТП, в котором погибла Марина Поплавская, а все участники шоу получили травмы.

После того, как случилось ДТП один из актеров - Олег Иваница ушел из шоу. Актеры долго не могли прийти в себя после потрясения, и после концертов памяти Марины Поплавской взяли новую актрису, только в конце февраля 2019.