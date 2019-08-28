Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз

Эммануил Виторган / Instagram

Эммануил Виторган на 80 году стал папой в 4-й раз - его третья жена Ирина родила ему девочку.

Дочку Виторгана назвали Кларой. Для 56-летней Ирины Млодик это второй ребенок. Об этом Виторган рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... В честь моей Мамы... КЛАРОЧКА!!", - пишет Виторган.

Он опубликовал фото со своей любимой Ириной и двумя ее дочками - Этель, которая родилась в феврале 2018, и новорожденной Кларой.

Эммануил Виторган / Instagram

Кроме детей от Ирины, у Эммануила Виторгана есть дочка Ксения, у которой уже есть свои внуки, Максим Виторган, который также стал актером, как и папа, и у которого родились Полина, Даниил и Платон, а также племянники и племянницы.

Виторгана поспешили поздравить его друзья и коллеги.

"Крутые ребята Вы!!! Поздравляем, дорогие наши!!! Счастья и здравия вашей прекрасной семье!!!", "Какая прелесть, Вы просто уникальные, поздравляю Вас от всей души", "Поздравляю вас с рождением ещё одной дочурки! Они такие вас красивые! Пусть растут и радуют вас!!", - пишут подписчики.

Напомним, Дмитрий Гордон скоро станет отцом в 7 раз. Его вторая жена беременна 3 раз, и не скрывает округлый живот.