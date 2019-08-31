Я миллионер: Дзидзьо представил новый зажигательный клип

Дзидзьо спел о том, как выиграл миллион / Фото: скриншот из видео

Известный украинский певец Дзидзьо, участник проекта Танцы со звездами-2019, презентовал традиционно энергичный клип на песню Я миллионер.

"Люди, хотите быть богатыми - пойте мою новую песню "Я Миллионер": она как мантра - притягивает деньги!" – подписал артист ролик, опубликованный в YouTube.

В клипе Дзидзьо поет о том, как ему посчастливилось выиграть свой первый миллион, поэтому он ликует и делится со всеми своей удачей.

Зависть артист показал на образе соседа, который был наряжен в волка, а затем его "задавила зеленая жаба".

Дзидзьо-я миллионер: слова песни

Опа-оп, гуляють всі,

Йолки-палки, бо мені

Заканало-повезло

Виграв мільйон в лото

Я собі за мільйон

Куплю модний телефон

І пошлю всім sms

Я купляю мерседес

Ой, ха-ха, хі-хі-хі-хі,

Всі завидують мені!

Жаба давить всіх,

бо я Виграв бабок до фіга!

Приспів:

Реально – це не сон,

Я виграв мільйон,

Від радості кричу-пищу: УРА!

Скачу, тішуся, як слон,

Бо я виграв мільйон!

Ой, супер-пупер я тепер Мі-Мі-Міліонер!

Напомним, накануне старта Танцев со звездами-2019 Дзидзьо принял участие в челлендже вместе с Tayanna, Елена Кравец.