Я миллионер: Дзидзьо представил новый зажигательный клип

Артист решил помечтать и спел о том, как выиграл миллион.
Известный украинский певец Дзидзьо, участник проекта Танцы со звездами-2019, презентовал традиционно энергичный клип на песню Я миллионер.
"Люди, хотите быть богатыми - пойте мою новую песню "Я Миллионер": она как мантра - притягивает деньги!" – подписал артист ролик, опубликованный в YouTube.
В клипе Дзидзьо поет о том, как ему посчастливилось выиграть свой первый миллион, поэтому он ликует и делится со всеми своей удачей.
Зависть артист показал на образе соседа, который был наряжен в волка, а затем его "задавила зеленая жаба".
Дзидзьо-я миллионер: слова песни
Опа-оп, гуляють всі,
Йолки-палки, бо мені
Заканало-повезло
Виграв мільйон в лото
Я собі за мільйон
Куплю модний телефон
І пошлю всім sms
Я купляю мерседес
Ой, ха-ха, хі-хі-хі-хі,
Всі завидують мені!
Жаба давить всіх,
бо я Виграв бабок до фіга!
Приспів:
Реально – це не сон,
Я виграв мільйон,
Від радості кричу-пищу: УРА!
Скачу, тішуся, як слон,
Бо я виграв мільйон!
Ой, супер-пупер я тепер Мі-Мі-Міліонер!
Напомним, накануне старта Танцев со звездами-2019 Дзидзьо принял участие в челлендже вместе с Tayanna, Елена Кравец.