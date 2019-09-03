Эксперты назвали 5 продуктов, от которых на самом деле не толстеют

Эксперты назвали 5 продуктов, от которых не толстеют / 1zoom.ru

Диетологи заверяют: если худеющий исключит из своего рациона, например, картофель и макароны, то лишится источника полезных веществ.

Мало того, садясь на диету, мы исключаем из рациона много продуктов, которые считаются не слишком полезными для фигуры. Но некоторые попали в этот список несправедливо.

5 продуктов, от которых на самом деле не толстеют:

Картофель

В картофеле и правда немало углеводов, но в его кожуре также содержатся много полезных веществ: антиоксидантов, калия, клетчатки. А еще картофель содержит особенный вид крахмала, который улучшает пищеварение и даже ускоряет обмен веществ, говорят диетологи. Поэтому запекайте или отваривайте картошку в мундире — и будет вам счастье, даже на диете.

Макароны

Макароны из твердых сортов пшеницы точно не навредят худеющим, если знать меру. Диетологи советуют есть не больше стакана макарон. К тому же, действительно вредными их делают жирные подливы и соусы.

Бананы

Бананы – еще один продукт, в котором содержится немало углеводов. Однако, бананы – источник калия и клетчатки, благодаря которой приходит насыщение. От одного банана в день вы точно не потолстеете, а перекус получится неплохой.

Попкорн

На 100 г попкорна приходится около 400 ккал – вот и порцию в кинотеатрах стоит брать не больше, чем 100 г на одного человека. Кроме того, в попкорне содержится много витаминов, минералов и огромное количество полифенолов — мощных антиоксидантов, которые, помимо прочего, защищают организм от старения.

Шоколад

Худеющим можно скушать ломтик горького шоколада. Если сильно уж хочется – 50 г в день. Горький шоколад хорош тем, что уменьшает чувство голода и может перебить тягу к сладкому. А это весьма полезно для тех, кто активно худеет.

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