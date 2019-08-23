Продукты, от которых можно поправиться: диетолог составила список вредной пищи

Диетолог составила список вредных продуктов / glamour.ru

Диетолог Виктория Кляуз составила рейтинг вредной пищи, которая способствует набору веса и значительно вредит организму.

Первым делом, на своей странице в Instagram диетолог посоветовала отказаться от продуктов с красителем и ароматизатором (йогурты, кондитерка, газировка, "рыбные намазки", кефир со вкусом хлеба и зелени и прочее).

Дальше в рейтинге вредных продуктов, которые не стоит есть, и которые повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний:

фастфуд, полуфабрикаты

снеки

выпечка

попкорн

майонез

сухие сливки для кофе

колбасные изделия

Не менее вредные для организма - не "просто" сахар, а глюкозный/инверторный сироп, фруктоза, подсластители.

Диетолог советует забыть о таком способе готовки продуктов, как жарка - неважно на каком масле, часть его впитывается продуктом, часть превращается в канцероген.

"Исключение вредных продуктов является первым и самым важным шагом на пути к здоровью.Мы можем проделывать массу "полезностей" - бегать по утрам, заниматься фейсбилдингом, заботиться о коже и принимать добавки, но если мы не перестанем ежедневно наполнять свое тело вредными продуктами - кпд всех других действий сведется к нулю", - подытожила диетолог.

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