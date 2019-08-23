Продукты, от которых можно поправиться: диетолог составила список вредной пищи

Белый хлеб, сахар, фастфуд, газировки – это далеко не весь список продуктов, которые способствуют набору веса.
Диетолог Виктория Кляуз составила рейтинг вредной пищи, которая способствует набору веса и значительно вредит организму.
Первым делом, на своей странице в Instagram диетолог посоветовала отказаться от продуктов с красителем и ароматизатором (йогурты, кондитерка, газировка, "рыбные намазки", кефир со вкусом хлеба и зелени и прочее).
Дальше в рейтинге вредных продуктов, которые не стоит есть, и которые повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний:
- фастфуд, полуфабрикаты
- снеки
- выпечка
- попкорн
- майонез
- сухие сливки для кофе
- колбасные изделия
Не менее вредные для организма - не "просто" сахар, а глюкозный/инверторный сироп, фруктоза, подсластители.
Диетолог советует забыть о таком способе готовки продуктов, как жарка - неважно на каком масле, часть его впитывается продуктом, часть превращается в канцероген.
"Исключение вредных продуктов является первым и самым важным шагом на пути к здоровью.Мы можем проделывать массу "полезностей" - бегать по утрам, заниматься фейсбилдингом, заботиться о коже и принимать добавки, но если мы не перестанем ежедневно наполнять свое тело вредными продуктами - кпд всех других действий сведется к нулю", - подытожила диетолог.
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