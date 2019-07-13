Эксперты назвали продукты, которые крадут молодость

Фастфуд, чипсы и конфеты приводят к быстрому старению организма / Фото: estet-portal.com

Врачи назвали продукты, которые "крадут" молодость и красоту: они способствуют повышению артериального давления, делают хрупкими капилляры и могут довести до инсульта.

Самый большой вред организму наносят трансжиры. Они есть в маргарине, сливочном масле, майонезе, попкорне, крекерах, чипсах и конфетах, передает VladTime.

В первую очередь, в зоне риска находится кожа – из-за трансжиров могут появиться бордовые пятна, кожа становится более сухой и выглядит словно пергамент. Не блещут красотой и люди, предпочитающие много соли и сахара. Эти вещества плохо сказываются на сердце и на работе печени, возникает отечность тела.

Алкоголь и избыток жареного мяса в рационе тоже приводит к прощанию девушек с молодостью.

Желающим продлить пребывание на Земле стоит употреблять в пищу больше овощей и фруктов. Помогут сохранить хорошую физическую форму и здоровье регулярные занятия спортом.

Чтобы оставаться долгое время молодым, нужно избегать стрессов, применять психологические практики или медитировать. Не стоит забывать о систематических прогулках на свежем воздухе, желательно перед сном.

Ранее ученые нашли способ замедлить старение.