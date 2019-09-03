"Ожидается пополнение": Бузову загнобили из-за бывшего мужа

Оля Бузова / Instagram

Бывший Бузовой Дмитрий Тарасов поделился прекрасными вестями о том, что скоро станет папой во второй раз, а Бузова в это время снимает новые песни о том, что все мужики - козлы. Пользователи сетей решили добить ее и просто забросали певицу комментариями об этой ситуации.

Оле Бузовой заспамили комментарии новостью о том, что Анастасия Костенко во второй раз беременна от Дмитрия Тарасова.

"Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", - написал Дмитрий Тарасов.

Он опубликовал в Instagram фото своей дочки и беременной жены, а также фото с Анастасией с ее первой беременностью.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Тарасова / Instagram

Дмитрий Тарасов и Анастасия Тарасова / Instagram

Тем временем Оля Бузова публикует фото в кремовом платье, подписывает его "Не дай никому испортить твое доброе сердце".

Пользователи сетей увидели в этом намек, и загнобили певицу.

"Платье ни о чем.Ни фигуры,ни груди...", "Дебильный хештег ! Вот она я ... а до этого кто бл*тььь был ??? Петрович!?", "Костенко уже вторым беременна, а ты всё ещё одна...", "Слишком много фотошопа", "Бузовой пора обновить цвет волос. Зелёный оттенок на концах выглядит не очень свежим.", "Ага, вот она ты, твой плохой муж семью создал, деток рожает, а ты как была так и осталась (без МОЗГОВ) привыкай.", "Мне одной кажется, что она теперь охеренно похожа на на "нынешнюю" жену своего бывшего мужа?!!!", "Новость!!! Для Бузовой!!! У Тарасова скоро появится второй малыш!!! Настя беременная вторым малышом!!!—-А ты дурында прыгой дальше обезбашенной","Уже стареете Оля", "У Тарасова второй на подходе?)))) а у тебя новый повод для говнопесни какие мужики козлы))) но у Тарасова второй на подходе а у тебя лишь говнопесни. карма в действии", "А вы уже вэ курсе, что у бывшего ожидается пополнение?", "Что за буквы GN?очень интересно", - пишут в комментариях.

Ранее полуголая Полина Гагарина засветилась в срамной фотосессии от своего мужа.