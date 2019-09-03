"Как у бабушки": полуголая Гагарина засветилась в срамной фотосессии

Полина Гагарина / Instagram

Певица Полина Гагарина опубликовала свои интимные фото, которые удивили пользователей сетей своей сдержанностью.

Бывшая участница Евровидения Полина Гагарина позировала в одной ночнушке в полутемной комнате, и раздосадовала поклонников снимками в Instagram.

"Из серии 18+ Вам какая больше приглянулась? 1 или 2?", - подписала она свою фотосессию.

На снимках она позирует в золотой ночной рубашке, а фотографировал ее муж Дмитрий Исхаков.

Полина Гагагрина выложила 2 фото - на первом она сидит босая на диване, согнувшись почти вдвое, и сложив руки возле ступней ног, демонстрирую при это свои бедра и голые плечи.

Полина Гагарина / Instagram

На втором фото Гагарина сидит на диване откинувшись к спинке, выпятив грудь и вытянув ноги на всю длину - чтобы соблазнить их стройностью.

Полина Гагарина / Instagram

При этом поклонники не стали обращать пристальное внимание на фигуру певицы, в то время, как многих заинтересовал коврик на полу.

"Блин ковёр как у бабушки!", "Полина Сергеевна, вы просто огнище. А за выбор фоточки не переживайте сейчас все решим", "Ну как тут выбрать, обе шикарные", "Томный взгляд… Сияние глаз… На губах загадочная тайна… А Душа поющая Гагара, Словно оказалась здесь случайно… В кулачок зажав остатки воли, Королевой шествует по жизни… И никто не видит её боли… и никто не знает её мысли… 1", - пишут в комментариях.

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