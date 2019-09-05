"А Оля в курсе?": в Москве продают грязные трусы Бузовой

5 сентября 2019, 19:11

Кто-то снял с Оли Бузовой трусики, и оставил себе. А когда стало совсем невмоготу - решил продать на онлайн-платформе. Интересно, как Бузова без трусов добралась домой?

Певица Оля Бузова стала причиной извращенной и комичной истории. Неизвестные решили обрадовать фетишистов России продажей грязных трусов, которые якобы носила Бузова.

Муж Полины Гагарины Дмитрий Исхаков поделился в сети постом, на котором трусы Бузовой продают через интернет. 

"Аааааааааа!!! Это что?! Я искал антикварные кресла для своей студии, честное слово. А Оля вообще в курсе Бузова?! Скажите ей... Ох... Раз такое дело, пойду поищу, может там ещё какие трусы продаются... Как теперь свое воображение обуздать", - пишет Исхаков в Instagram.

На фото Дмитрий показал это же объявление с трусами и номерами. Пользователи соцсетей кинулись смотреть, что же там за трусы такие, и действительно ли они Бузовой, и поделились своими мнениями по этому поводу в комментариях.

"Главное чтобы трусики Полины не обнаружились", "Дорогие друзья,дружно ищем номер Бузовой и звоним ее,говоря,что ее потерянные трусы уже на авито", "Нашла я это объявление,полная лажа,на Бузовой один комплект,а на фото отдельно предлагают совсем другой. Без завязочек", "Да-да, после этого поста, цена точно увеличится вдвое", "Не твой размер же, ну!", "А трусики стиранные или с "эффектом" носки?", "Если присмотреться ,то трусы вообще другие: на фото с Бузовой завязки,а на фото продавца их нет", "Гениально! И + коротко о том,как хайпануть. Браво маркетингу!", "Так они же писявками пахнут Олиными.", "Покупаем вскладчину, берём, и сжигаем, хоть одна часть дома 2 сгорит!", " - пишут в комментариях.

Ранее Оля Полякова бесстыже засветила огромную грудь и показала язык.

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