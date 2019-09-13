Ривердейл 4 сезон: дата выхода, сюжет и новые актеры

В сети появились новый трейлер и постеры с персонажами 4 сезона Ривердейла, в котором с каждым годом герои сталкиваются все с большим злом.
Новый 4 сезон сериала Ривердейл выходит 9 октября на CW. В этот раз в сериале будет 22 серии по часу каждая, так что материалов для раздумий у фанатов сериала хватит сколько угодно.
В 4 сезоне к касту присоединяются новые актеры, а Фредерик Эндрюс уже не появится.
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Ривердейл 4 сезон сюжет
Новая героиня - актрисы Шеннен Доэрти окажется неожиданной поддержкой и утешением для Арчи. От нее он узнает большую часть правды о том, что на самом деле произошло с Фредом. Сцена получилась душераздирающая, через нее чувствуется та любовь, что Шеннен испытывает к Люку.
Новый сезон может проходит в духе Погребенного заживо. Это больше приближает сериал к Леденящим душу приключениям Сабрины, действия которого происходят в той же вселенной в соседнем городке.
Героиня Доэрти прольет свет на одну тайну, но загадок в Ривердейле меньше не станет, что становится ясно по дебютному трейлеру четвертого сезона. Судя по минутному видеоролику, Джагхед пропадет, на Бетти нападут неизвестные, Веронику ждет скандал, а Шерил, напротив, веселое времяпрепровождение.
Ривердейл 4 сезон Актеры
- Кей Джей Апа
- Лили Рейнхарт
- Камила Мендес
- Коул Спроус
- Мэделин Петш
- Марисоль Николс
- Мэдхен Эмик
- Эшли Мюррей
- Марк Консуэлос
- Кейси Котт
- Скит Ульрих
- Росс Батлер
- Чарльз Мелтон
- Ванесса Морган
- Шеннен Доэрти
Ривердейл 4 сезон смотреть онлайн трейлер:
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