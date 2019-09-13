Ривердейл 4 сезон: дата выхода, сюжет и новые актеры

Ривердейл 4 сезон / Youtube

Новый 4 сезон сериала Ривердейл выходит 9 октября на CW. В этот раз в сериале будет 22 серии по часу каждая, так что материалов для раздумий у фанатов сериала хватит сколько угодно.

В 4 сезоне к касту присоединяются новые актеры, а Фредерик Эндрюс уже не появится.

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Ривердейл 4 сезон сюжет

Новая героиня - актрисы Шеннен Доэрти окажется неожиданной поддержкой и утешением для Арчи. От нее он узнает большую часть правды о том, что на самом деле произошло с Фредом. Сцена получилась душераздирающая, через нее чувствуется та любовь, что Шеннен испытывает к Люку.

Новый сезон может проходит в духе Погребенного заживо. Это больше приближает сериал к Леденящим душу приключениям Сабрины, действия которого происходят в той же вселенной в соседнем городке.

Героиня Доэрти прольет свет на одну тайну, но загадок в Ривердейле меньше не станет, что становится ясно по дебютному трейлеру четвертого сезона. Судя по минутному видеоролику, Джагхед пропадет, на Бетти нападут неизвестные, Веронику ждет скандал, а Шерил, напротив, веселое времяпрепровождение.

Ривердейл 4 сезон Актеры

Кей Джей Апа

Лили Рейнхарт

Камила Мендес

Коул Спроус

Мэделин Петш

Марисоль Николс

Мэдхен Эмик

Эшли Мюррей

Марк Консуэлос

Кейси Котт

Скит Ульрих

Росс Батлер

Чарльз Мелтон

Ванесса Морган

Шеннен Доэрти

Ривердейл 4 сезон смотреть онлайн трейлер:

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