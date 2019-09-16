Иво Бобул пообещал конец карьеры Олега Винника

Знаменитый голос века Иво Бобул оригинально отозвался об укротителе одиноких волчиц Олеге Виннике, который не оставил безразличными женщин во всей Украине.
Народный артист Украины Иво Бобул дал интервью, в котором отвечал на вопросы своих фанатов. Среди остальных вопросов, у него решили спросить, как он относится к творчести Олега Винника.
"Нашел свою нишу, поет те песни, которые нравятся женщинам. Что я могу сказать? Я 45 лет тут - а он только приехал. И все", - говорит Бобул.
На вопрос о том, видит ли он талант у Винника, певец ответил: "Небольшой. Ну, каждый человек талантлив. Получил свою нишу. Он понимеи, что это ненадолго. Рано или поздно этот плачевный "Ласковый май" заканчивается".
Тогда у него спросили, когда вот эта "звезда Винника" начнет не так ярко светить.
"Когда придет следующее поколение. Чуть-чуть. Потому что он ведет свое поколение. Оно чуть-чуть вырастет, и никому эти песни не будут уже нужны. А те снизу его не понимают."
Пока что Олег Винник никак не отреагировал на слова такого знаменитого исполнителя, как Иво Бобул.
Иво Бобул раскритиковал Олега Винника в прямом эфире:
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