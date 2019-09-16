Иво Бобул пообещал конец карьеры Олега Винника

Иво Бобул сказал, когда карьера Винника закончится / Facebook

Народный артист Украины Иво Бобул дал интервью, в котором отвечал на вопросы своих фанатов. Среди остальных вопросов, у него решили спросить, как он относится к творчести Олега Винника.

"Нашел свою нишу, поет те песни, которые нравятся женщинам. Что я могу сказать? Я 45 лет тут - а он только приехал. И все", - говорит Бобул.

На вопрос о том, видит ли он талант у Винника, певец ответил: "Небольшой. Ну, каждый человек талантлив. Получил свою нишу. Он понимеи, что это ненадолго. Рано или поздно этот плачевный "Ласковый май" заканчивается".

Тогда у него спросили, когда вот эта "звезда Винника" начнет не так ярко светить.

"Когда придет следующее поколение. Чуть-чуть. Потому что он ведет свое поколение. Оно чуть-чуть вырастет, и никому эти песни не будут уже нужны. А те снизу его не понимают."

Пока что Олег Винник никак не отреагировал на слова такого знаменитого исполнителя, как Иво Бобул.

Иво Бобул раскритиковал Олега Винника в прямом эфире:

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