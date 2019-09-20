Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 4 выпуск 3 сезон - 20-09-2019

Топ-модель по-украински 2019: 4 выпуск онлайн / Новый Канал

Новый четвертый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 20 сентября на Новом Канале. После жесткого отбора в первом же испытании, судью решили, что пришло время создания fasion-семьи, и перевоплощения.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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Новый выпуск Топ-модели по-украински будет посвящен группированию всех участниц в большую и дружную fashion-family. Однако попасть туда не так уж и просто… Первое условие – идеальные параметры. Для этого Сергей Никитюк с самого утра заставит 16 участниц дрожать от страха и терять сознание! Ведь наступит время делать решающие измерения тела.

Первое испытание недели осуществит мечту большинства участниц! Девушки оденут форму черлидерш и попытаются сделать несколько изящных поддержек на фотокамеру. Задача сверхсложная, ведь нужно не только следить за телом и движениями, но и за выражением лица! Тем более, что стараются только сделать гадость друг дружке.

Топ-модель по-украински 2019: участницы шокировали Никитюка / Новый Канал

После этого участница устроят долгожданный этап перевоплощения - над ними поработают лучшие стилисты, и превратят всех в настоящих красоток. Кому-то придется с трудом расставаться со своими длинными волосами или привычной прической, но это - моделинг.

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Алла Костромичева и Владимир Демчинский приготовили для моделей то, чего они так долго хотели: обновленных и вдохновленных девушек ждет несколькочасовая fashion-съемка главного видео проекта. Каждая модель должна продефилировать по подиуму и сделать одну точку. Однако это точка должна быть не модельной, а жизненной! Мини-показ превратится в театрализованное изображение внутреннего мира участниц.

А вот в конце сезона девушек ждет неприятный сюрприз. Юля Биньковская, Марго Верховцева, Настя Лазарева и Катя Чечеленко оказались в шаге от вылета. Алла Костромичева дала девушкам последний шанс проявить себя! Решающее испытание от суровых экспертов под названием Пройти кастинг в модельную семью – спасательный круг для четырех участников. Модели так и не смогли стать частью fashion-family, поэтому сегодня должны доказать: они достойны быть членами семьи. Однако внезапно одна из участниц попросила Аллу отпустить ее домой.

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Топ-модель по-украински 4 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 20-09-2019:

Новые выпуски шоу Топ-модель по-украински выходят по пятницам в 19-00.