У Снуп Дога умер маленький внук

Снуп Дог потерял внука / Instagram

В семье известного рэпера Снуп Дога, который ранее "кайфонул" с Илоном Маском, произошла жуткая трагедия.

Новорожденный внук знаменитости Кай Лав умер спустя 10 дней после появления на свет.

По информации, малыш скончался в больнице.

"Он умер на моих руках, и это чувство энергии никогда не покинет меня. Кай хочет, чтобы вы все знали, что у него всё хорошо, и хочет продолжать вдохновлять тех, кто светит тускло", — написал сын рэпера Снуп Дога - Корд Бродус о своем горе на своей странице в Инстаграме.

При этом причину и детали смерти малыша скрывают. Сам Снуп Дог пока не прокомментировал тяжёлую утрату.

"Благослови вас Бог и семью, оставайтесь сильными, потому что Бог не делает ошибок. Действительно жаль слышать эту новость", - отметил в комментариях пользователь Сети.

Напомним, ранее российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась чувствами с подписчиками из-за горя, которое пришло в ее семьюм. Анфиса Чехова показала своего брата от другой матери, который прибыл на похороны их отца.

"Когда меня не станет - я буду петь голосами Моих детей и голосами их детей.Нас просто меняют местами,Таков закон сансары, круговорот людей". Мы с братом. У нас разные матери, один отец...которого мы сегодня проводили в последний путь.Харе Кришна, папочка, Харе Рама", - написала она, вставив цитату из знаменитого писания.