"Кайфонули": Илона Маска заметили в компании Снуп Дога

Бизнесмен, владелец Space X и основной акционер Tesla Илон Маск посетил диджей-сет рэпера Снуп Дога на фестивале SXSW и сфотографировался с артистом.

Таким снимком поделился на своей странице в Instagram австралийский телеведущий Ошер Гансберг.

Он неоднозначно подписал снимок – "Чемпионы мира-2018 по взлету в облака", поигравшись с двузначностью английского выражения "to get high".

В случае с Маском, Гансберг обыграл его работу в космической промышленности, "to get high" - "подняться высоко", что касается Снуп Дога, то здесь телеведущий сыграл на любви рэпера к марихуане - "to get high" также имеет значение "накуриться, кайфонуть".