Попы в РПЦ гневаются на умирающую от рака Анастасию Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк разгневала попов из РПЦ / Instagram

Святые отцы из Российской православной жестоко прошлись по болезни Анастасии Заворотнюк. Умирающую от рака актрису уже взвесили, отмерили, и признали непригодной из-за процедуры ЭКО, которую она прошла, чтобы родить Милу.

Попы из РПЦ еще не видели в глаза Анастасию Заворотнюк и ее диагноз, но уже против ее образа жизни, пишет Дни.ру.

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"Процедура ЭКО неприемлема и противоречит канонам церкви. Естественный путь размножения нарушать нельзя! Да, порой Господь лишает пару шансов стать мамой и папой. Но что мешает взять малыша из детского дома? Однако они выбирают обходной путь – ЭКО", – уверен глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов.

Он заявил, что ЭКО - дьявольская процедура, потому что в процессе создается несколько эмбрионов, и неприжившиеся умирают.

"Самое страшное – делают не один эмбрион, а несколько. Затем ненужные просто убивают. Но ведь там уже зародилась жизнь! О какой духовности тут идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить...", – сокрушается поп.

При этом не похоже, что к Анастасии Заворотнюк они испытывают любовь и смирение, как написано в Святом Письме - наоборот, намекают, что она сама виновата в своих бедах.

"ЭКО дано, чтобы люди пришли к осознанию чего-то. Иногда даже через испытания болезнью", – заявил Смирнов.

Худшим грехом в РПУ считают только суррогатное материнство. Как хорошо, что Заворотнюк этим не занималась, а то заслужила бы чего похуже, чем обвинения от церковников.

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"Худший вид проституции! Женщины отдают свое тело на девять месяцев. В Германии за подобные услуги сажают в тюрьму, а у нас одаривают финансами!",– заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи.

Напомним, Андрей Разин отреагировал на появление фото и видео Анастасии Заворотнюк в больнице.

Напомним, что слухи о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга появились 13 сентября. За выходные у нее начался паралич и ее ввели в искусственную кому. На выходных из-за инфекции начали отказывать органы, и ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

На следующей недели стали утверждать, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы, и перешла в палату терапии. В то же время появилась информация, что Заворотнюк не была в коме, и все новости - фейки.