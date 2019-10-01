Похороны Марка Захарова: опубликовано видео и фото

Марк Захаров / открытые источники

В России с 10 утра началось прощание с Марком Захаровым, который с 20 сентября был в больнице в реанимации с воспалением легких.

Прощание и похороны проходят в Москве, в театре Ленком.

После церемонии прощания с Марком Захаровым, примерно в 14:00 по московском времени, процессия прощания вместе со всеми желающими переместиться на Новодевичье кладбище.

Марк Захаров будет похоронен именно там - рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

На церемонии прощания в Москве уже были замечены Федор Добронравов и Александр Калягин.

Похороны Марка Захарова: видео с прощания с Макром Захаровым смотреть онлайн:

Ранее стало известно, кто получит наследство Марка Захарова, который оценивают в миллионы долларов.