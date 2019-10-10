В России умерла вдова легендарного актера Папанова

Умерла вдова легендарного актера / Фото: скриншот из видео

В Москве 10 октября в возрасте 95 лет после продолжительной болезни скончалась актриса Надежда Каратаева, вдова легендарного советского актера Анатолия Папанова.

Как сообщают российские СМИ, Каратаева была доставлена в реанимацию одной из московских больниц из-за осложнения вследствие пневмонии.

По словам дочери артистки, Каратаеву доставили в реанимацию, оценив ее состояние как тяжелое. Однако в скорую артистка позвонила самостоятельно из-за ухудшения самочувствия. Медикам спасти ее не удалось.

"Мама скончалась в реанимации", - сказала дочь Елена Папанова.

Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. В 1941 году поступила на актерский факультет ГИТИСа, где и познакомилась с будущим мужем Анатолием Папановым. Пара поженилась 20 мая 1945 года.

С 1950 года по 2014 год Каратаева была актрисой Московского драматического театра Сатиры. Там же служил ее супруг, ушедший из жизни в 1987 году. Артистка также сыграла несколько десятков эпизодических ролей в кино.

Напомним, Евгения Жарикова умерла от рака желудка 4 стадии 7 октября в возрасте 39 лет. Участница команды Сборная Снежнегорска несколько месяцев лечилась в лучших больницах не только России, но и стран Европы и Малой Азии.