"Люди, когда просыпаются, идут в туалет": Шнуров поделился планами на будущее

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Фронтмен главных хулиганов российской сцены Сергей Шнуров дал последний концерт. Так, 12 октября в Санкт-Петербурге группа Ленинград в последний раз вышла на сцену.

Шнуров рассказал журналистам о своих планах на жизнь без Ленинграда. По его словам, ему всегда есть чем заняться и в качестве примера указал, что у него много не просчитанных книг.

"Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься? Я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!", - цитирует певца 5 канал.

Также он отметил, что быт безработного музыканта ничем не будет отличаться от обычных людей.

"В принципе люди, когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!" - ответил в присущей ему манере Шнуров.

Стоит отметить, что на своей странице в Instagram музыкант опубликовал тизер своего интервью, в котором как раз рассказывает о завершении карьеры. Пользователи соцсети неоднозначно восприняли уход кумира:"Как это - последнее турне??? Что пошло не так?", "Изжил он свое. Корону решил прикинуть едросову", "Ну, не могет же так...", "Да уж, вот так Шнур потихоньку превращается в Кобзона", "Зашквар Взаде.. докатился шнурок" и другие.

Напомним, что ранее лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал стих, в котором потроллил отдых президента РФ Владимира Путина в тайге