Ольга Бузова купила элитную квартиру за 120 миллионов рублей

За недвижимость площадью 200 квадратных метров певица "отвалила" кругленькую сумму.
Российская певица и актриса Ольга Бузова приобрела квартиру в Москве стоимостью в 120 миллионов рублей (это почти 47 млн гривен).
Как сообщает Super, певица купила квартиру в доме, в котором недавно закончилась стройка, и вскоре планирует приступить к ремонту.
Ремонт знаменитости также влетит в копеечку – Бузова выбрала квартиру внушительных размеров - площадью 200 квадратных метров в районе Мосфильмовской улицы.
Артистка долго намеревалась приобрести недвижимость, но все оттягивала этот процесс – теперь стало известно, почему.
Как признавалась сама артистка, она мечтала об огромной квартире, в которой бы отдельная комната была бы отведена для гардеробной.
"Уже представляю, как буду заходить туда, как Кэрри Бредшоу из "Секса к большом городе", — мечтала Бузова.
Ранее Ольга Бузова взбудоражила слишком интимным фото.