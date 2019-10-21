Ольга Бузова купила элитную квартиру за 120 миллионов рублей

Оля Бузова стала обладательницей элитного жилья на западе Москвы / Instagram

Российская певица и актриса Ольга Бузова приобрела квартиру в Москве стоимостью в 120 миллионов рублей (это почти 47 млн гривен).

Как сообщает Super, певица купила квартиру в доме, в котором недавно закончилась стройка, и вскоре планирует приступить к ремонту.

Ремонт знаменитости также влетит в копеечку – Бузова выбрала квартиру внушительных размеров - площадью 200 квадратных метров в районе Мосфильмовской улицы.

Артистка долго намеревалась приобрести недвижимость, но все оттягивала этот процесс – теперь стало известно, почему.

Как признавалась сама артистка, она мечтала об огромной квартире, в которой бы отдельная комната была бы отведена для гардеробной.

"Уже представляю, как буду заходить туда, как Кэрри Бредшоу из "Секса к большом городе", — мечтала Бузова.

Ранее Ольга Бузова взбудоражила слишком интимным фото.