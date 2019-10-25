"Мумия фарфоровая, маска, восковая фигура": Пугачева вызвала отвращение ужасным фото

Алла Пугачева / woman.ru

Алла Пугачева поделилась в сети своим свежим фото, и попыталась прорекламировать свой концерт 31 октября, но не угадала с ракурсом фото, из-за чего оно оказалось провальным.

Алла Пугачева опубликовала фото крупным планом в Instagram, но вызвала неподдельный ужал у фанатов.

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"До встречи на экранах кинотеатров вашего города. "ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ" 31 октября", - написала Пугачева.

При этом она опубликовала свое сэлфи, которое делала с близкого расстояния в темноте и вертикально. Все прекрасно знают, что такие фото никогда не получаются хорошо.

Поклонники Пугачевой заметили этот факт и начали массово писать Примадонне, что фото неудачное, и что выглядит она на нем ужасно. Многие даже сделали это чересчур резко.

Алла Пугачева / Instagram

"Какое фото...неудачное.", "Ни лицо,а маска", "Господи! Как вы сильно изменились..........", "Удачи Вам, Алла Борисовна", "Фото вызывает жалость, детское выражение лица при таком возрасте. Здоровья тебе, Алла. А концерт, что она уже может показать? Пусть остаётся в нашей памяти той прошлой Аллой Пугачевой, которую обожали, а не шли из-за жалости", "Фото какое то не удачное", "Алла тебе льстят,только не хнаю почему,но выглядишь отвратно,уже будь хозяйкой своего слова -завязала петь,не пей", "Красавица", "ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ОНА....С КОСОЙ!!! СТРАШНО!!!", "Восковая кукла", - пишут в комментариях.

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