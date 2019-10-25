"Мумия фарфоровая, маска, восковая фигура": Пугачева вызвала отвращение ужасным фото

Алла Пугачева опубликовала фото после одного из своих концертов, которое до смерти напугало ее поклонников.
Алла Пугачева поделилась в сети своим свежим фото, и попыталась прорекламировать свой концерт 31 октября, но не угадала с ракурсом фото, из-за чего оно оказалось провальным.
Алла Пугачева опубликовала фото крупным планом в Instagram, но вызвала неподдельный ужал у фанатов.
Читайте такжеУ Путина скандал: Пугачеву хотят посадить
"До встречи на экранах кинотеатров вашего города. "ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ" 31 октября", - написала Пугачева.
При этом она опубликовала свое сэлфи, которое делала с близкого расстояния в темноте и вертикально. Все прекрасно знают, что такие фото никогда не получаются хорошо.
Поклонники Пугачевой заметили этот факт и начали массово писать Примадонне, что фото неудачное, и что выглядит она на нем ужасно. Многие даже сделали это чересчур резко.
"Какое фото...неудачное.", "Ни лицо,а маска", "Господи! Как вы сильно изменились..........", "Удачи Вам, Алла Борисовна", "Фото вызывает жалость, детское выражение лица при таком возрасте. Здоровья тебе, Алла. А концерт, что она уже может показать? Пусть остаётся в нашей памяти той прошлой Аллой Пугачевой, которую обожали, а не шли из-за жалости", "Фото какое то не удачное", "Алла тебе льстят,только не хнаю почему,но выглядишь отвратно,уже будь хозяйкой своего слова -завязала петь,не пей", "Красавица", "ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ОНА....С КОСОЙ!!! СТРАШНО!!!", "Восковая кукла", - пишут в комментариях.
Ранее в сеть слили горячие фото Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасии Субботы.