Мисс Украина Вселенная 2019: горячие фото победительницы

Анастасия Суббота / instagram.com/awwsaturday

В Киеве в ночь с 24 на 25 октября в Fairmont Grand Hotel Kyiv выбрали победительницу конкурса Мисс Украина Вселенная 2019. Главную награду получила 26-летняя Анастасия Суббота из города Запорожье.

Известно, что девушка по специальности веб-дизайнер, но по профессии не работает. Она уже не первый год является профессиональной моделью.

По словам Субботы, она хорошо знакома с Кариной Жосан, которая стала обладательницей титула Мисс Украина Вселенная в прошлом году. Девушки познакомились во время работы в Китае.

Кроме того, сообщается, что у победительницы конкурса есть молодой человек, но по условиям она не может выйти замуж в ближайший год.

Победительницу ждет поездка на международный конкурс Мисс Вселенная, который пройдет в Лос-Анджелесе.

Стоит отметить, что титул первой вице-мисс Украина Вселенная 2019 достался 26-летней Лизе Ястремской из Киева, второй вице-мисс - 19-летней киевлянка Янина Рыбалко, третьей вице-мисс – 23-летней Оксане Ватаманюк из Черновцов, а четвертой вице-мисс -19-летней Елизавете Маруняк из Киева.

Мисс Украина Вселенная 2019: финал смотреть онлайн.

Напомним, что ранее в Индии прошел конкурс красоты среди трансгендеров, и первое место - место Транс-Королевы получила Нита РС.