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17 Независимый рэп-баттл hip-hop ru 2 раунд: правила, судьи, дата проведения

27 октября 2019, 10:00

С задержкой на почти три недели стартовал второй раунд 17 Независимого рэп-баттла на hip-hop ru, который продлится почти месяц.

17 независимый рэп-баттл hip-hop ru
17 независимый рэп-баттл hip-hop ru 2 раунд: правила и все подрогбности / VK.com

Новый второй раунд 17 Независимого рэп-баттла на hip-hop ru начался 17 октября, после того, как администрация отсеяла реперов, и оставила всего 1007 участников. Теперь они получили новое задание и сроки, до которых организаторы будут оценивать их.

По результатам 1-го отборочного раунда во второй раунд прошли 1007 человек, которые набрали 17 баллов и более

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Правила 2 раунда 17 Независимого рэп-баттла hip-hop ru

Ограничения на треки: до 1 мин. 30 сек. Окончание приёма треков - 23:59, 11 ноября 2019 г. Позже установленных сроков треки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Специальный приз будет 10 тысяч рублей.

После загрузки трека его будет невозможно удалить, изменить и т.д.

Система оценивания будет 10-бальной, важные критерии при оценивании: текст (панчи, раскрытие, рифмы), читка (харизма, техника), общее впечатление (понравилось/нет)

В 3-й РАУНД (парный) пройдут только 252 участника!

Судьи 2 раунда 17 Независимого рэп-баттла hip-hop ru

R1Fmabes, Пашкевич, БоВи, Очередной, Роман ДаБро'тное кино, Denya Stish, light_m, VERS2, А. Петров, Вла-да, Выдуманный, Товарищ Месси, Миоу, Aspid, Gari Gudini, Rap Analyst, Бен Арфа, MAD-A, Paradise, Renat Sony Music Entertainment.

В первом раунде первое место по всем параметрах занял Oxxxymiron, а Симптом из группы Грибы и Grebz попал в ТОП-5 лидеров, заняв 4 место по результатам зрительского и судейского голосования.

Напомним, 17 Независимый рэп-баттл на hip-hop ru начался в июне 2019 и стал крайне популярным, из-за участия в нем Оксимирона после 10 лет перерыва.

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