Прогрессирует из-за стресса: У Заворотнюк новая болезнь

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Анастасия Заворотнюк справляется с раком 4 степени, и ее родственники устроили информационную блокаду, скрывая ее реальное состояние от людей.

Время от времени появляются новые подробности состояния, которые распространяют их близкие, но у Заворотнюк их опровергают. Так, у матери Анастасии началось серьезное ухудшение слуха, сообщает КП.

Оказалось, что из-за стресса мать актрисы, которая присматривает за ее малолетней дочкой Милой, теряет слух. Но ей уже заказали слуховой аппарат.

Тем не менее, женщина держится, навещает дочь в больнице и продолжает заботиться о годовалой внучке Миле, пока Анастасия Заворотнюк лечится. Валентина Борисовна готова на все ради спасения дочери, ее не раз видели заплаканную в церкви.

Ранее стало известно, что Анастасии Заворотнюк провели еще одну операцию по удалению опухоли, и она в полном сознании и своем уме.

До этого врач-онколог утверждал, что от рака Заворотнюк нет лекарства, а операцию сделать невозможно на такой стадии болезни. Из-за чего многие сделали выводы, что Заворотнюк лечится уже не в России, а за границей.

Напомним, о болезни Заворотнюк узнали 13 сентября, когда она попала в реанимацию с отеком мозга. После этого пошли слухи, что у Заворотнюк начался паралич и ее ввели в искусственную кому. После этого родные Заворотнюк устроили информационную блокаду СМИ,