Танці з зірками 2019: в 11 выпуске на шоу придет Регина Тодоренко

Регина Тодоренко / Instagram

Новый 11 выпуск Танцев со звездами выходит 3 ноября, и уже появились захватывающие подробности новых сюрпризов в новом выпуске.

Зрителей танцев будут удивлять новыми людьми на шоу - и, традиционно новыми ведущими. Тревел-блогер Регина Тодоренко стала изюминкой на торте 11 выпуска Танцев в 2019 году.

Регина Тодоренко, которая уже несколько лет предпочитает работать в России прилетает в Киев для участия в шоу Танцы со звездами - весь вечер она будет встречать участников после критики судей и вместе выслушивать оценки.

Кроме того в новом выпуске к парам присоединяться участники прошлых сезонов.

Уже подтверждено участие Иракли Макацария, Юрия Ткача, Игоря Ласточкина Мишель Андраде и Павла Вишнякова.

Танці з зірками 2019 смотреть онлайн шоу результатов 10 выпуск 27-10-2019:

Что будет в 11 выпуске Танцев со звездами - смотрите 3 ноября в 21:00 на 1+1. Видео выступления также будет доступно на сайте Главред.