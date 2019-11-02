"Выступлю в 80": Пугачева в очередной раз отреклась от сцены

Алла Пугачева пообещала возобновить концертную деятельность в 80 лет.
2 ноября российская певица Алла Пугачева дала в Минске, Беларусь, редкий концерт.
Артистка, которая в этом году отметила 70-летие, сообщила, что согласилась на непредвиденный концерт из любви к городу и его жителям, но в следующий раз планирует выйти на сцену только через 10 лет. Соответствующее видео опубликовано в Instagram Super.ru.
"Этот концерт совершенно непредвиден мною. Раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Все, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80", - заявила Пугачева.⠀
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