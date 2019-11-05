Sony сняла рекламу на улицах Киева

Sony сняла рекламу в Киеве

Компания Sony сняла рекламное видео консоли PlayStation 4 в Киеве.

Съемки проходили в августе в течение четырех дней на трех основных локациях: на Спортивной площади (возле станции метро Дворец спорта), на парковке ТРЦ Украина и вблизи университета КПИ, рассказали The Village Украина в продакшн-студии Radioaktive Film.

Остальные сцены были отсняты в павильоне. Для сьемок финальной 5-секундной сцены были привлечены 300 человек массовки и 23 каскадера.

На проекте в кадре разбили 20 автомобилей. Для сцены с разрушением стены в ванной пришлось сломать 11 стен.

Ранее на столичной Троещине певица из Британии в клипе сожгла авто.