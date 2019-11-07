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Женатый Малахов похвастался сексом за деньги

7 ноября 2019, 20:30

Малахов заявил, что людям нужно просто честно смириться с таким явлением, как секс за деньги.

Малахов похвастался сексом за деньги
Малахов похвастался сексом за деньги / Instagram

Телеведущий из РФ Андрей Малахов обсудил свой последний выпуск шоу Прямой эфир, посвященный эскортницам в России, с Ксенией Собчак. При этом он признался, что сам имел секс за деньги.

Во время интервью для Youtube-канала Осторожно, Собчак та поинтересовалась в Малахова, а водится ли за ним самим такой грешок, как оплата интимных услуг.

"Слушай, ну конечно", – бравурно ответил Малахов.

Ксюше оставалось лишь удивленно рассмеяться. Иных подробностей от Малахова она не дождалась.

Заодно Собчак спросила у Малахова, не боится ли тот, что кто-то из героинь после его передачи что-нибудь с собой сделает.

В ответ Малахов заявил, что людям нужно просто честно смириться с таким явлением, как секс за деньги.

Отметим, что у Малахова есть жена – Наталья Шкулева, дочь владельца медиахолдинга Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева. Пара воспитывает сына Александра.

Напомним, что Андрей Малахов выпустил шоу Прямой эфир, в котором рассказал о звездах, которые подрабатывают эскортницами. Среди имен, которые он упомянул: Наталья Рудова, Мария Шукшина и другие.

Опозоренные звезды тут же принялись отрицать подобные обвинения. Они грозят Малахову судом.

Ранее Андрей Малахов побывал в постели Волочковой. Компромат на ведущего опубликовала сама балерина.

Ксения Собчак Андрей Малахов секс
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