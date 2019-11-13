Заворотнюк посадят за преступления семьи

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Анастасия Заворотнюк лечит рак в российской больницы, и не подозревает, что полиция и налоговая уже давно присматривается к их семье, и готовит внезапную атаку.

Теперь за преступления семьи придется отвечать Заворотнюк-старшей - матери Анастасии, которая формально владеет дорогим авто.

На машину матери Анастасии Заворотнюк насчитали уже десятки тысяч штрафов, и за неоплату их, владельцу придется сесть в тюрьму.

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"У мамы "прекрасной няни" скопилось неоплаченных "писем счастья", на сумму 26 800 рублей, начиная с августа этого года", - говорится в материале издания КП.

Всего за автомобилем числится 332 крупных и мелких нарушений ПДД. Последний штраф был выписан буквально на днях, 4 ноября, за превышение скорости на 20-40 км/ч.

При этом, авто пользуются все члены семьи Заворотнюк, а не только Валентине Заворотнюк.

"В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в 3000 рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченные штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны ещё девять. Все получены в июне-июле этого года: где-то автовладелица нарушила правила парковки, где-то слишком разогналась.", - объяснил источник издания.

Ранее раскрылись другие финансовые проблемы Заворотнюк - налоговая насчитала ей более 20 тысяч долгов по налогам, и их нужно поскорее уплатить, чтобы избежать заключения.