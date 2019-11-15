Использовал вазелин не по назначению: вскрылась жуткая правда про Руки-Базуки

Руки Базуки использовал вазелин не по назначению и поплатился / Кадр: youtube.com/Кирилл Терешин

После того, как 12 ноября Руки-базуки сделали операцию, врачи ошарашили открытием: синтоловый качок на самом деле оказался не синтоловым. В руки Кирилл закачивал вазелин.

Руки Базуки покупал вазелин в аптеке, растапливал на паровой бане и загонял в руку – за несколько инъекций большими дозами. В итоге в каждой конечности оказалось по 3 литра, отмечает Mash.

Из-за столь нецелевого использования вазелина и началось воспаление. В результате повредилась мышечная ткань.

Руки Базуки сейчас удалили 95% вазелина. Что с ним? Пока всё не слишком радужно. Из пяти намеченных операций на данный момент провели лишь одну. Планируется, что в конечном итоге рукам все же вернут прежний вид.

"Кирилл понимает, что это нужно. Его мучали страшные боли", – резюмирует Telegram-канал.

Напомним, еще в декабре 2018 сообщалось, что Кириллу "руки-базуки" Терешину могут ампутировать руки. Но в тот раз скандальный "синтоловый качок" отказался от операции.

Ранее "руки-базуки" уже заявлял, что у него серьезные проблемы со здоровьем. На видео, которое бодибилдер выложил на своей странице во ВКонтакте, он заснял себя в ванной, у него из носа текла кровь.