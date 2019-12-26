"Бабушка для наших детей": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Волчек

Волчек близко дружила с семьей Пугачевой и Галкина / Фото: АГН Москва

Известная советская и российская певица Алла Пугачева со скорбью отреагировала на информацию о смерти художественного руководителя Современника Галины Волчек.

"Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", - написала она в Instagram.

Прокомментировал в своем блоге смерть Волчек и юморист, а также муж Примадонны Максим Галкин.

"Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов", - написал он в Instagram.

Волчик близко дружила с семьей Пугачевой-Галкина и общалась с их детьми Гарри и Лизой. Ранее Примадонна опубликовывала видео, как режиссер, которая курила с молодых лет, пообещала Гарри больше никогда этого не делать.